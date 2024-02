Wie lange Yantai Tayho Advanced Materials-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben Tayho Advanced Materials auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen rund um Tayho Advanced Materials in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Tayho Advanced Materials beträgt das aktuelle KGV 22, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Tayho Advanced Materials weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividenden schüttet Tayho Advanced Materials derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz hat die Aktie von Tayho Advanced Materials eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.