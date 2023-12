Wie lange Xian Shaangu Power-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die Xi'an Shaangu Power-Aktie liegt der RSI bei 61,22, was eine neutrale Bewertung bedeutet. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 55,47, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von 7,8 CNH 2,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was auch zu einer neutralen Einschätzung führt. Doch im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen liegt die Aktie 12,65 Prozent unter dem GD200, was zu einer schlechten Bewertung führt. Somit ergibt sich aus der technischen Analyse auch insgesamt eine neutrale Einschätzung für Xi'an Shaangu Power.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich geändert. Daher erhält die Aktie auch in dieser Kategorie ein "neutral" Rating.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Xi'an Shaangu Power-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,96 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt nur um -1,11 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -27,85 Prozent führt. Auch im Vergleich zum gesamten "Industrie"-Sektor zeigt sich eine Unterperformance von 28,2 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "schlecht" eingestuft.