Wie lange Xiamen Intretech-Anleger das wohl noch mit machen?

Die technische Analyse der Xiamen Intretech-Aktie ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 18,11 CNH liegt. Dies deutet auf einen aktuellen Trend hin. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs bei 16,71 CNH deutlich darunter, was einem Unterschied von -7,73 Prozent entspricht, wodurch die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 16,7 CNH, was dazu führt, dass die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In fundamentalen Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xiamen Intretech bei 25, was bedeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich das Stimmungsbild für Xiamen Intretech positiv verändert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen ist ebenfalls gestiegen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Xiamen Intretech in dieser Kategorie somit ein "Gut".

Der Vergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Rendite der Xiamen Intretech-Aktie im vergangenen Jahr bei -16,34 Prozent lag. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Aktie 2,63 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt -13,91 Prozent, und Xiamen Intretech liegt 2,42 Prozent darunter. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.