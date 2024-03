Wie lange Xero-Anleger das wohl noch mit machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Xero":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der Xero-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 13, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 26,04 ebenfalls im überverkauften Bereich, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten 30 Tagen keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt neutral bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfahren hat als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Xero-Aktie von 133,4 AUD als positiv bewertet, da er mit +16,95 Prozent Entfernung vom GD200 (114,07 AUD) ein "Gut"-Signal darstellt. Ebenso zeigt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, mit einem Kurs von 114,99 AUD einen positiven Trend, da der Abstand +16,01 Prozent beträgt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor, der zu berücksichtigen ist. In den sozialen Medien wurden überwiegend negative Meinungen zur Xero-Aktie veröffentlicht, und in den letzten Tagen wurden vermehrt negative Themen diskutiert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Schlecht".

Insgesamt ergibt die Analyse des RSI, der Stimmung und der technischen Aspekte eine Gesamtbewertung der Xero-Aktie als "Schlecht".