Wie lange Weis Markets-Anleger das wohl noch mit machen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Weis Markets beträgt das aktuelle KGV 15, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" im Durchschnitt ein KGV von 34 aufweisen. Damit ist Weis Markets aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Weis Markets führt bei einem Niveau von 34,07 zur Einstufung "Neutral". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 58,11 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Neutral".

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Weis Markets in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie bekommt insgesamt dadurch ein "Schlecht"-Rating, da auch die Aufmerksamkeit der Anleger abnimmt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Aktie von Weis Markets im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,49 Prozent erzielt. Dies liegt 190,44 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -13,3 Prozent, wobei Weis Markets aktuell 14,19 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.