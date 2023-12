Wie lange Warner Bros. Discovery (A)-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Analysten schätzen die Aktie von Warner Bros Discovery auf langfristiger Basis als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 3 Bewertungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Warner Bros Discovery vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 19,5 USD, was einer Erwartung von 66,81 Prozent entspricht. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 11,69 USD, was ebenfalls einer "Gut"-Einstufung entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Gesamtbewertung als "Gut" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Warner Bros Discovery von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Neutral". Darüber hinaus wurden 4 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Warner Bros Discovery derzeit bei 12,24 USD liegt, während die Aktie selbst bei 11,69 USD notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -4,49 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 10,85 USD, was einen Abstand von +7,74 Prozent ergibt und somit zu einer Gesamtnote von "Gut" führt.

In den letzten Wochen wurde keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Warner Bros Discovery festgestellt. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigen keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst wird Warner Bros Discovery für diese Stufe daher als "Neutral" eingestuft.