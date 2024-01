Wie lange Walgreens Boots Alliance-Anleger das wohl noch mit machen?

Die technische Analyse von Walgreens Boots Alliance basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass der GD200 des Wertes bei 26,84 USD liegt, was bedeutet, dass der Aktienkurs (22,56 USD) um -15,95 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 23,04 USD, was einer Abweichung von -2,08 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum.

Die Analysteneinschätzung der Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten insgesamt 10 Bewertungen abgegeben wurden, wovon 2 "Gut", 6 "Neutral" und 2 "Schlecht" waren. Dies ergibt ein "Neutral"-Rating. Innerhalb eines Monats liegen 0 Gut, 1 Neutral, 1 Schlecht-Einschätzungen vor, was zu einer letzten Bewertung als "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 35,22 USD, was einem Aufwärtspotential von 56,13 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von Walgreens Boots Alliance bei -32,94 Prozent, was mehr als 201 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" erreichte eine mittlere Rendite von -5,42 Prozent, wobei Walgreens Boots Alliance mit 27,52 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für Walgreens Boots Alliance.