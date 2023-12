Wie lange Walgreens Boots Alliance-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Analysteneinschätzung für die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt, dass von insgesamt 10 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten 2 als "Gut", 7 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Im letzten Monat wurden 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben, was zu einer kurzfristigen Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 37,44 USD, was einen potenziellen Anstieg um 43,41 Prozent vom letzten Schlusskurs (26,11 USD) aus bedeutet. Daher wird die Aktie von den Analysten als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Walgreens Boots Alliance-Aktie gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Die Stimmung in den sozialen Medien wird als "Neutral" bewertet, während es eine erhöhte Diskussion über das Unternehmen gibt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -23,67 Prozent erzielt, was mehr als 176 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche liegt die Rendite mit -8,04 Prozent deutlich darunter, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse mittels Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die aktuelle Wertpapierbewertung bei 48,33 liegt, was weder überkauft noch überverkauft bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich ein Wert von 25, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Gesamtbewertung von "Gut".