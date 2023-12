Wie lange Wal Mart De Mexicob De Cv Adr-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Mithilfe dieses Indikators können die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt werden. Aktuell liegt der 7-Tage-RSI von Wal-mart De Mexico Sab De Cv bei 59,08 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 48,16 keine Anzeichen von Überkauftheit oder Überverkauftheit, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Wal-mart De Mexico Sab De Cv mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,71 um 2 Prozent unterbewertet ist im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln". Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" aus Sicht der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Netz nur schwach ausgeprägt sind. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht". Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Diese gemischte Anleger-Stimmung führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für Wal-mart De Mexico Sab De Cv anhand der verschiedenen Analysen und Messungen.