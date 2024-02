Wie lange Wacker Neuson-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Dividendenpolitik von Wacker Neuson wird derzeit positiv bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 5 liegt. Dies ergibt eine positive Differenz von +2,55 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Maschinenbranche. Auch die Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, was zu einer guten Einstufung der Aktie führt.

Allerdings gibt es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild der Aktie in den letzten vier Wochen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einem schlechten Rating auf dieser Stufe führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass die Wacker Neuson derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 19,74 EUR, während der Kurs der Aktie bei 17,34 EUR liegt, was einer Abweichung von -12,16 Prozent entspricht. Die Aktie wird auch auf Basis der vergangenen 50 Tage als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis schlechte Bewertung für Wacker Neuson in Bezug auf die Dividendenpolitik, Stimmung in den sozialen Medien und technische Analyse.