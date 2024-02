Wie lange WVS-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Aktienkurs von Wvs liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor bei einer Rendite von -2,94 Prozent, was mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -2,02 Prozent, wobei Wvs um 0,92 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie von Wvs ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +4,42 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Wvs-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 12,45 USD mit dem aktuellen Kurs von 13 USD vergleicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Abweichung von +1,17 Prozent nahe dem letzten Schlusskurs von 12,85 USD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweisen. Daher erhält Wvs für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Insgesamt wird Wvs daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

In fundamentalen Kriterien beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wvs 18, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" (KGV von 16,68) über dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Wvs damit überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.