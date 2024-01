Wie lange Volkswagen-Anleger das wohl noch mit machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen AG Vz":

Der Aktienkurs von Volkswagen erreichte im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,1 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Volkswagen damit um 6,15 Prozent unter dem Durchschnitt von 6,25 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automobile" beträgt 4,57 Prozent, und Volkswagen liegt aktuell 4,46 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Volkswagen beträgt aktuell 41,71 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 36,05, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Volkswagen für diesen Punkt der Analyse somit eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Volkswagen eingestellt waren, mit sechs positiven und sieben negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren dagegen überwiegend positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Volkswagen daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung insgesamt.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Volkswagen in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Aktie wurde jedoch deutlich häufiger diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

