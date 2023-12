Wie lange Vixtel-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Aktienkurs von Business Digital weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Informationstechnologie-Sektors eine Rendite von -6,18 Prozent auf, was mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Gegensatz dazu verzeichnet die "IT-Dienstleistungen"-Branche eine mittlere Rendite von 6,39 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Business Digital mit 12,56 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Business Digital-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Einstufung, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse mittels gleitendem Durchschnitt zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine positive Abweichung von 12,95 Prozent aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs unter dem kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird Business Digital somit mit einem "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren versehen.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Business Digital derzeit eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("IT-Dienstleistungen") von 6,11 % als "Schlecht" eingestuft wird.