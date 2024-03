Wie lange Viva Wine AB-Anleger das wohl noch mit machen?

Die technische Analyse von Viva Wine zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 34,54 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 36,6 SEK liegt. Dies ergibt eine positive Differenz von +5,96 Prozent zum GD200 und führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 38,59 SEK, was zu einem negativen Abstand von -5,16 Prozent führt und die Aktie aus dieser Perspektive als "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält Viva Wine daher eine neutrale Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Viva Wine liegt bei 55,56 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der RSI25 für Viva Wine liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 65,73 Punkten. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Viva Wine im neutralen Bereich liegen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Schwankungen aufweist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Anlegerstimmung rund um Viva Wine neutral ist. Es wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einstufung des Unternehmens führt.

Insgesamt ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Viva Wine in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.