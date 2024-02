Wie lange Virgin Galactic-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Diskussionen über Virgin Galactic in den sozialen Medien spiegeln deutlich die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen haben negative Meinungen zugenommen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser Entwicklung stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Zusammenfassend ist Virgin Galactics Aktie unserer Meinung nach angemessen bewertet.

Um die Stimmung rund um die Aktie zu bewerten, werden neben Analysen aus Banken auch langfristige Stimmungsbilder unter Investoren und Internetnutzern berücksichtigt. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Veränderung der Stimmung geben Aufschluss über das langfristige Bild. In diesem Fall zeigte die Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Virgin Galactic bleibt jedoch unverändert, was zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt wird die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Virgin Galactic liegt bei 51,92 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 54,19 ein neutrales Rating. Somit wird die Aktie in Bezug auf den RSI als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass Virgin Galactic derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen Abweichungen auf, die zu einer negativen Bewertung führen. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.