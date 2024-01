Wie lange Victory Securities-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Anleger-Stimmung bei Victory Securities ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen ergab, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Daher erhält der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral".

Die Dividendenrendite der Aktie liegt derzeit bei 0,66 %, was 5,22 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) von Victory Securities liegt bei 59,09, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 für 25 Tage ergibt eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt führt dies zu einem Rating "Neutral".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Victory Securities in den letzten 12 Monaten eine Performance von 50,18 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -7,43 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +57,61 Prozent für Victory Securities entspricht. Auch im "Finanzen"-Sektor lag das Unternehmen mit einer Überperformance von 58,05 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Victory Securities ein Rating "Gut" in dieser Kategorie.