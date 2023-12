Wie lange Valuenex Japan-Anleger das wohl noch mit machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Lument Finance Trust":

Die Diskussionen über Valuenex Japan auf den sozialen Medienplattformen spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dem Befund führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie von Valuenex Japan bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Valuenex Japan derzeit bei 1116,87 JPY. Dies führt dazu, dass die Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält, da der Aktienkurs selbst bei 869 JPY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -22,19 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ist das Verhältnis "Schlecht", da der GD50 derzeit ein Niveau von 993,72 JPY hat, was einer aktuellen Differenz von -12,55 Prozent entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf für einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert für Valuenex Japan bei 33,55, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Neutral". Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 72, was darauf hindeutet, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Schlecht". Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Valuenex Japan jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Valuenex Japan gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Valuenex Japan-Analyse vom 28.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Valuenex Japan jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Valuenex Japan-Analyse.

Valuenex Japan: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...