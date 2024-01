Wie lange Usha Resources-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Anlegerstimmung gegenüber Usha war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv, wie eine Analyse der Social-Media-Diskussion zeigt. Es gab sieben positive und nur zwei negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden jedoch vornehmlich neutral bewertet. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Usha daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Usha in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt. Daher wird die Aktie mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Usha eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" eingeschätzt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Usha derzeit um +14,29 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -55,56 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Usha beträgt aktuell 33,33 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,18, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Usha damit in diesem Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.