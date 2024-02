Wie lange Upstart Holdings-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Upstart ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt negativ. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt. Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien waren in letzter Zeit positiv, was zu einer guten Bewertung durch die Redaktion führte. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Upstart-Aktie überkauft ist, während der RSI auf 25-Tage-Basis neutral ist. Die technische Analyse ergibt, dass die Aktie sowohl kurzfristig als auch langfristig schlecht abschneidet. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als schlecht eingestuft.

