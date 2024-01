Wie lange Uob-Kay Hian-Anleger das wohl noch mit machen?

Die technische Analyse der Uob-kay Hian-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,37 SGD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,34 SGD liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -2,19 Prozent zum GD200, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 1,33 SGD, was einer Abweichung von +0,75 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die Uob-kay Hian-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 0,66 Prozent erzielt, was 7,58 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich der Kapitalmärkte liegt die Rendite bei -7,42 Prozent, wobei die Uob-kay Hian-Aktie aktuell um 8,08 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Uob-kay Hian-Aktie wird als neutral eingestuft, da es in den sozialen Medien weder übermäßig positive noch negative Diskussionen dazu gab. Auch in den vergangenen Tagen war das Interesse an der Aktie weder besonders positiv noch negativ, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert, was zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt erhält die Uob-kay Hian-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.