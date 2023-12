Wie lange Unitas-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Unitas-Aktie liegt der 7-Tage-RSI bei 45 Punkten, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI liegt hingegen bei 70, was darauf hindeutet, dass die Unitas-Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 0,03 HKD für den Schlusskurs der Unitas-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,034 HKD, was einem Unterschied von +13,33 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 0,07 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt (-51,43 Prozent). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis und insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Unitas mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 8,33 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion führt.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Unitas haben sich in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt wird die Unitas-Aktie aufgrund der genannten Kriterien mit einem "Neutral" bewertet.