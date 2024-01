Wie lange Unipos-Anleger das wohl noch mit machen?

In den letzten vier Wochen konnten bei Unipos keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden, weshalb die Aktie von den Analysten als "Neutral" eingestuft wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Die Anleger-Stimmung bei Unipos in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird ebenfalls als neutral bewertet. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was wiederum zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Bei der Bewertung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass Unipos auf 7-Tage-Basis als neutral eingestuft wird, da der RSI aktuell 40 Punkte beträgt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird das Wertpapier als "Schlecht" bewertet, da Unipos hier als überkauft gilt.

In der technischen Analyse wird Unipos auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs der Aktie um -9,3 Prozent über dem GD200 verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt hingegen eine Abweichung von +2,49 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Aktie von Unipos basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.