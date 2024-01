Wie lange Unibap AB-Anleger das wohl noch mit machen?

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken hauptsächlich negativ für das Unternehmen Unibap. An einem Tag wurde hauptsächlich positiv diskutiert, während an den anderen beiden Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" im Anleger-Sentiment.

Ein weiterer Aspekt, der die Stimmung rund um die Aktien beeinflusst, ist das langfristige Stimmungsbild unter den Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung über einen längeren Zeitraum geben Aufschluss über die Stimmungslage. Nach Analyse dieser Faktoren zeigt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird der Aktie von Unibap bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" zugeordnet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob eine Aktie überkauft oder -verkauft ist. Der RSI für Unibap liegt bei 31,87, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 34, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Somit wird für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Bei der technischen Analyse zeigen die trendfolgenden Indikatoren, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 8,64 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 3,43 SEK liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,7 SEK, wobei der letzte Schlusskurs darüber liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Unibap auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.