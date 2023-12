Wie lange UnUsUaL-Anleger das wohl noch mit machen?

Die technische Analyse der Unusual-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,18 SGD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,189 SGD) um +5 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,19 SGD zeigt eine Abweichung von -0,53 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt in den letzten zwei Wochen eine neutrale Haltung gegenüber der Unusual-Aktie. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, was zu einer aktuellen "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Unusual liegt bei 53,33, was als "Neutral" bewertet wird. Sowohl der RSI als auch der RSI25 (der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt) zeigen eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Unusual-Aktie zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate. Dies führt zu einer langfristigen Einschätzung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit ein neutraler Trend für die Unusual-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments, des Relative Strength Index und der Stimmung und Diskussionen im Internet.