Wie lange Umenohana-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Umenohana-Aktie wird aus technischer Sicht neutral bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 986,47 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 999 JPY lag, was einem Unterschied von +1,27 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1048,66 JPY weist mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,74 Prozent) auf eine neutrale Bewertung hin.

Das Anleger-Sentiment für die Umenohana-Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Weder positive noch negative Ausschläge wurden in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) erhält die Umenohana-Aktie sowohl für den RSI7 als auch den RSI25 eine neutrale Bewertung. Der RSI7 liegt bei 60,71 Punkten, während der RSI25 einen Wert von 56,78 aufweist, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien erhält die Umenohana-Aktie eine neutrale Bewertung. Es gab keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über das Unternehmen, und die Häufigkeit der Diskussionen war im normalen Bereich.

Insgesamt wird die Umenohana-Aktie aus technischer, Anleger- und Sentimentsicht neutral bewertet.