Wie lange Ultra Brands-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Werkzeug der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Für Ultra Brands zeigt der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 40, was als "Neutral" eingestuft wird. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung mit einem Wert von 50. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für die RSI.

Aus charttechnischer Sicht ist der Kurs von Ultra Brands derzeit um 50 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage zeigt sich jedoch eine Distanz zum GD200 von -50 Prozent, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung für die beiden Zeiträume führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Ultra Brands ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. Für Ultra Brands zeigt sich langfristig eine mittlere Aktivität in den Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.