Wie lange Tribe Property Technologies-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Für Tribe Property wird der 7-Tage-RSI derzeit auf 46,67 Punkte und der 25-Tage-RSI auf 55,88 Punkte geschätzt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmung und die Diskussionen im Internet zeigen eine mittlere Aktivität und eine geringe Änderung für Tribe Property. Aus diesem Grund wird die langfristige Stimmungslage ebenfalls als neutral eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Tribe Property von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung für das Unternehmen.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs von 0,6 CAD 38,14 Prozent unter dem GD200 liegt, was zu einem negativen Signal führt. Der GD50 zeigt einen Kurs von 0,7 CAD an, was einem Abstand von -14,29 Prozent entspricht. Somit wird der Aktienkurs von Tribe Property insgesamt als schlecht bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.