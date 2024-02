Wie lange Totally Hip-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Stimmung der Anleger bezüglich Totally Hip bleibt neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen diskutiert, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Totally Hip derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,16 CAD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,16 CAD) um 0 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt mit 0,16 CAD eine Abweichung von 0 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Totally Hip mit einer Rendite von -39,62 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um mehr als 38 Prozent darunter liegt. Die "Software"-Branche erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -4,93 Prozent, wobei Totally Hip mit 34,69 Prozent erneut deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Sowohl der 7-Tage-RSI (50 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (ebenfalls 50 Punkte) zeigen an, dass Totally Hip weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Aktie daher unterm Strich mit "Neutral" bewertet.