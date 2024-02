Wie lange Total Helium-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage liegt der RSI für Total Helium derzeit bei 57,14 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Ebenso erhält die Aktie auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung, da auch hier weder eine Überkauf- noch eine Überverkauf-Situation vorliegt (Wert: 57,89).

Die technische Analyse zeigt, dass Total Helium sowohl auf 50- als auch auf 200-Tage-Basis unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,29 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,075 CAD liegt, was einer Abweichung von -74,14 Prozent entspricht. Ähnlich liegt auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt mit einem Wert von 0,09 CAD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -16,67 Prozent entspricht. Insgesamt wird Total Helium auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment führt. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, während die negative Kommunikation nur an zwei Tagen überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen über das Unternehmen Total Helium diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung führt.

Zusätzlich wurde das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Beiträgen oder Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Total Helium weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Dementsprechend erhält die Aktie von Total Helium bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".