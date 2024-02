Wie lange Torrent Capital-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne ermöglichen könnten. Für Torrent Capital wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 87,5, was ebenfalls auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit zu einem "Schlecht"-Rating für den RSI25 führt.

Die Dividendenrendite für Torrent Capital beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert (0). Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigte sich, dass die Diskussionsintensität für Torrent Capital durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Torrent Capital mit -4,62 Prozent mehr als 9 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,78 Prozent kommt, liegt Torrent Capital mit 6,39 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.