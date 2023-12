Wie lange Tongda Hong Tai-Anleger das wohl noch mit machen?

Die technische Analyse der Tongda Hong Tai zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,08 HKD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,064 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -20 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,07 HKD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -8,57 Prozent ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation eine präzise und frühzeitige Erkennungsmöglichkeit. Obwohl sich die Stimmung für Tongda Hong Tai in den letzten Wochen kaum verändert hat, wird die Aktie von uns mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Tongda Hong Tai gemessen. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene auch mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Tongda Hong Tai in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktienkurs bei Tongda Hong Tai aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -5,5 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" führt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Tongda Hong Tai daher heute mit "Schlecht".