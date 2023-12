Wie lange Tokuyama-Anleger das wohl noch mit machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Tokuyama":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Tokuyama betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 29,82 Punkte, was darauf hindeutet, dass Tokuyama derzeit überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Tokuyama derzeit einen Wert von 3,08 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,86 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz zum Durchschnitt wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite täglich schwankt und sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die technische Analyse zeigt, dass Tokuyama derzeit 0,28 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Bewertung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei +1,01 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" für beide Zeiträume führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils neutral, aber in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf Tokuyama diskutiert. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.