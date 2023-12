Wie lange Tianjin Ringpu Bio--Anleger das wohl noch mit machen?

Der Aktienkurs von Tianjin Ringpu Bio- zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Gesundheitspflege". Mit einer Rendite von -9,52 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt. In der Branche "Arzneimittel" beträgt die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten 0,39 Prozent, wobei Tianjin Ringpu Bio- mit 9,91 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich bei Tianjin Ringpu Bio- ein positiver Trend, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs eine positive Differenz von +0,26 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik des Unternehmens daher als "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv in Bezug auf Tianjin Ringpu Bio-. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -10,77 Prozent zum aktuellen Kurs aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung aufgrund einer geringeren Abweichung.

Insgesamt erhält Tianjin Ringpu Bio- gemäß der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.