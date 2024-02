Wie lange Tian Yuan-Anleger das wohl noch mit machen?

Die technische Analyse von Tian Yuan-Aktien zeigt gemischte Signale. Der langfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,38 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,33 HKD liegt, was einer Abweichung von -13,16 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 0,32 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs (+3,13 Prozent) liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating basierend auf den trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tian Yuan liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 0, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

Auf fundamentaler Basis wird Tian Yuan im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Verkehrsinfrastruktur) als unterbewertet eingestuft, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,91 im Vergleich zu einem Branchen-KGV von 15,1, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen und in den sozialen Medien rund um Tian Yuan ist neutral, was zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung führt. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Tian Yuan hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt zeigt die technische Analyse gemischte Signale, während die fundamentale Bewertung eine unterbewertete Aktie und neutrale Stimmung der Anleger zeigt.