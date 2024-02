Wie lange The Swatch-Anleger das wohl noch mit machen?

Bei Swatch gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes, was darauf hindeutet, dass die Meinungen der Marktteilnehmer in den sozialen Medien neutral sind. In Bezug auf die Diskussionsstärke wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was als negativ bewertet wird. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 242,21 CHF lag, während der aktuelle Kurs bei 208,9 CHF liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 214,48 CHF, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Dividendenrendite für Swatch beträgt 2,79 Prozent, was als neutral bewertet wird, da sie nur leicht über dem Mittelwert liegt. Das Anleger-Sentiment zeigt mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien, jedoch wurden auch viele negative Signale analysiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

