Wie lange Tesla-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Analystenbewertung für Tesla hat sich in den letzten 12 Monaten verändert. Während 11 Analysten das Unternehmen positiv bewertet haben, vergaben 11 andere eine neutrale Einschätzung und 3 bewerteten es negativ. Das institutionelle Rating für Tesla lautet daher "Neutral". Im letzten Monat gab es keine positiven Empfehlungen, zwei neutrale und keine negativen. Dies führt zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einstufung. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 3,9 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 220,14 USD festgelegt, was ebenfalls als "Neutral"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt bewerten institutionelle Analysten die Aktie als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Tesla liegt bei 96,67, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, zeigt mit einem Wert von 62,48 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung auf diesem Niveau.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat Tesla im vergangenen Jahr eine Rendite von 78,83 Prozent erzielt, was 81,26 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Automobilbranche beträgt -5,48 Prozent, und Tesla übertrifft diesen Wert um 84,31 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen neutral waren. Es gab einen Tag mit überwiegend positiven Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten negative Themen die Diskussion. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält Tesla heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Tesla-Analyse vom 22.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Tesla jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Tesla-Analyse.

Tesla: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...