Wie lange Tennessee Valley Authority-Anleger das wohl noch mit machen?

Die technische Analyse von Tennessee Valley Authority ergibt ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 21,76 USD, während der letzte Schlusskurs bei 22,02 USD liegt, was einer Abweichung von +1,19 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 21,66 USD zeigt eine ähnliche Abweichung von +1,66 Prozent, und somit wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) von Tennessee Valley Authority liegt bei 40,43 und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 37 deutet darauf hin, dass die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Tennessee Valley Authority ist insgesamt positiv, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien und Diskussionsforen der letzten beiden Wochen. Die vorherrschenden positiven Themen führen zu einer Einschätzung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Somit ergibt sich für Tennessee Valley Authority eine positive Gesamteinschätzung.