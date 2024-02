Wie lange Technovator-Anleger das wohl noch mit machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz AB":

In den letzten vier Wochen wurden bei Technovator keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat Technovator in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 24,7 Prozent gezeigt. Auch im Sektorvergleich schnitt das Unternehmen mit einer Unterperformance von 23,68 Prozent schlechter ab. Daher erhält Technovator in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für Technovator bleibt ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Die Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Technovator.

Fundamental betrachtet hat Technovator ein relativ niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,02, was 87 Prozent unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.