Wie lange Tandy Leather Factory-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Aktienkurs von Tandy Leather Factory hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,67 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -17,22 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Tandy Leather Factory eine Outperformance von +7,54 Prozent in dieser Branche erreicht hat. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -4,66 Prozent, wobei Tandy Leather Factory um 5,01 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Tandy Leather Factory ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Wochen dominierten eher negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt ein neutrales Bild für Tandy Leather Factory. Die Diskussionsintensität im Netz war üblich, und die Rate der Stimmungsänderung blieb unverändert. Daher wird das Unternehmen in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um einzuschätzen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 21,28 Punkten, was bedeutet, dass Tandy Leather Factory überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,18, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Wertpapier von Tandy Leather Factory daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.