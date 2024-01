Wie lange TLGY Acquisition-Anleger das wohl noch mit machen?

Weitere Suchergebnisse zu "TLGY Acquisition Corp":

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Bei Tlgy Acquisition zeigt sich eine mittlere Diskussionstätigkeit, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Stimmungsänderung war gering, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Tlgy Acquisition liegt bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 35,92, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +2,5 Prozent aufweist, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führt zu einer neutralen Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Das Anleger-Sentiment für Tlgy Acquisition ist positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Diskussionen beschäftigten sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Tlgy Acquisition, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.