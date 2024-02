Wie lange TAAT Global Alternatives-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Aktienanalyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Taat Global Alternatives derzeit bei 1 CAD liegt, während der tatsächliche Kurs der Aktie bei 0,34 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -66 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu hat der GD50 in den letzten 50 Tagen einen Stand von 0,26 CAD erreicht, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +30,77 Prozent bewertet wird, was als "Gut" gilt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine deutliche negative Veränderung bei Taat Global Alternatives festgestellt. Dies basiert auf der Analyse des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, das zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Es wurden keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird Taat Global Alternatives daher in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment basiert die Analyse auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Taat Global Alternatives diskutiert, wobei an sieben Tagen positive Themen vorherrschten, während an fünf Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Taat Global Alternatives.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Taat Global Alternatives derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt aufgrund eines Unterschieds von 10 Prozentpunkten (0 % gegenüber 10 %).