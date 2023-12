Wie lange Symrise-Anleger das wohl noch mit machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Die Symrise-Aktie wird anhand verschiedener Kennzahlen und Analysen bewertet. Zunächst wird die Dividendenrendite betrachtet, die aktuell bei 1,14 Prozent liegt und somit unter dem Branchendurchschnitt von 5,29 Prozent in der "Chemikalien"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird festgestellt, dass dieses aktuell bei 59,48 liegt, was 42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der "Chemikalien"-Branche ist. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält Symrise in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Symrise als überkauft eingestuft wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einer "Schlecht"-Einschätzung.

Die Stimmung der Anleger auf sozialen Medien fällt hingegen positiv aus, mit insgesamt sechs Gut-Signalen und null Schlecht-Signalen. Auf Basis dieser Auswertung wird die Aktie von Symrise als "Gut" eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Symrise-Aktie in Bezug auf die Dividendenrendite und die RSIs "Schlecht" bewertet wird, während sie in den Bereichen fundamentale Bewertung und Anlegerstimmung als "Gut" angesehen wird.