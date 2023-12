Wie lange Susglobal Energy-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Susglobal Energy neutral eingestuft ist. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 42,74, was zu einer neutralen Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage beträgt 50,59, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des Relative Strength-Indikators als neutral bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionen über das Unternehmen haben ebenfalls abgenommen, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Aus charttechnischer Sicht wird der aktuelle Kurs der Susglobal Energy von 0,17 USD als schlechtes Signal betrachtet, da er sich um 26,09 Prozent unter dem GD200 (0,23 USD) befindet. Der GD50 liegt bei 0,17 USD, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs daher als neutral bewertet.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Susglobal Energy eingestellt waren, was zu einer guten Einschätzung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher von der Redaktion ein gutes Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

