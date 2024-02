Wie lange Sun-Wa Technos-Anleger das wohl noch mit machen?

Die technische Analyse der Sun-wa Technos-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 2212,4 JPY lag. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 2264 JPY verzeichnet, was einem Unterschied von +2,33 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2241,56 JPY zeigt mit einer Abweichung von +1 Prozent eine ähnliche Tendenz, weshalb die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht wird. Insgesamt erhält Sun-wa Technos eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Sun-wa Technos liegt der RSI7 bei 49,06 Punkten und der RSI25 bei 50,38 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Bei der Betrachtung der Stimmung und des Buzz in den sozialen Medien wurde festgestellt, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zu Sun-wa Technos festgestellt. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird Sun-wa Technos aufgrund der technischen Analyse, des RSI und der Stimmung in den sozialen Medien mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.

Sun-Wa Technos kaufen, halten oder verkaufen?

