Wie lange Sun Hing Vision-Anleger das wohl noch mit machen?

Sentiment und Buzz: Eine wichtige Methode zur Bewertung einer Aktie ist die längerfristige Analyse der Kommunikation im Internet. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität - also die Häufigkeit der Meldungen - als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Sun Hing Vision zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf eine normale Aktivität hinweist und zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") ergibt sich bei Sun Hing Vision eine Rendite von -20,95 Prozent, was mehr als 32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 21,03 Prozent, während Sun Hing Vision mit 41,98 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Technische Analyse: Die charttechnische Entwicklung einer Aktie kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sun Hing Vision-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 0,84 HKD, wobei der letzte Schlusskurs bei 0,73 HKD liegt, was einem Unterschied von -13,1 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (0,73 HKD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Sun Hing Vision-Aktie im Bereich der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Anleger: Die Stimmung der Anleger bei Sun Hing Vision in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich für die Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.