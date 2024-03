Wie lange Su Zhou Hi, New-Tech Industry Development Area-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, da er die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Bei einem RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt die Aktie als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Aktuell liegt der RSI der Suzhou New District Hi-tech Industrial bei 26,42, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 46,21 und wird als "neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung von "gut" für die Aktie.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigt an zehn Tagen grün, negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf die Suzhou New District Hi-tech Industrial diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz lässt hingegen zu wünschen übrig. Die Diskussionsintensität war schwach und die Rate der Stimmungsänderung negativ, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

In der technischen Analyse weist die Suzhou New District Hi-tech Industrial kurzfristig eine gute Einschätzung auf, da der Kurs um 9,07 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Auf Basis der letzten 200 Tage hingegen wird die Aktie als neutral eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei 1,23 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "gut" eingestuft.