Wie lange Steven Madden-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf ins Verhältnis gesetzt werden. Für Steven Madden wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 87,05 Punkten, was auf eine Überkauftheit der Steven Madden-Aktie hinweist und damit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25, dass Steven Madden weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Steven Madden daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Steven Madden als unterbewertet, da das KGV mit 17,38 insgesamt 57 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", der 40,56 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In den letzten zwölf Monaten erhielt Steven Madden insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist. Die Kursprognose der Analysten ergibt ein Aufwärtspotential von 2,33 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Somit erhält Steven Madden in diesem Abschnitt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Steven Madden mit einer Rendite von 18,76 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 25 Prozent überdurchschnittlich abschneidet. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche von -6,52 Prozent liegt Steven Madden mit 25,28 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.