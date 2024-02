Wie lange Standard Chartered - 8.25% Prf Irr Gbp 1-Anleger das wohl noch mit machen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Standard Chartered liegt derzeit bei 12,8, was 56 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 8 liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Standard Chartered-Aktie liegt bei 49, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI (55,21) zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit positiven Themen, die an 11 Tagen dominierten. Allerdings hat die negative Kommunikation in Bezug auf das Unternehmen in den letzten Tagen zugenommen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen zeigen, dass es in den letzten zwei Wochen mehr Kaufsignale als Verkaufssignale gab, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass die Stimmung in Bezug auf Standard Chartered in den letzten Wochen deutlich schlechter geworden ist. Daher wird die Aktie mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.