Wie lange Splunk-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Dividendenrendite für Splunk beträgt derzeit 0 Prozent, was in Bezug auf das Kursniveau liegt und nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie (0) liegt. Daher wird Splunk von unseren Analysten neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Splunk liegt bei 32,73, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird auch hier eine neutrale Bewertung vergeben. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 44, was auch als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher auch für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist Splunk eine Rendite von 94,06 Prozent auf, was mehr als 87 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Für die "Software"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 7,73 Prozent, wobei Splunk mit 86,33 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält Splunk ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die weichen Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält Splunk für die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung die Einschätzung "Neutral". Insgesamt wird Splunk daher als "Neutral"-Wert eingestuft.