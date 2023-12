Wie lange Sozap Publ AB-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Sozap wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 44,14 Punkten, was darauf hindeutet, dass Sozap weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und führt zu einer "Neutral"-Bewertung für Sozap.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien in Bezug auf Sozap wird daher als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sozap bei 6,19 SEK liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 4,89 SEK erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -21 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 4,48 SEK, wodurch die Aktie mit +9,15 Prozent Abstand als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält Sozap daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen zu Sozap geäußert wurden. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" angemessen bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sozap in verschiedenen Kriterien wie dem RSI, dem Sentiment und der technischen Analyse mit "Neutral" bewertet wird, während die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft wird.